Atletico Casini e San Niccolò È lotta a due per il terzo posto

Gli ultimi 90 minuti serviranno ad emettere gli ultimi verdetti della "regular season", in attesa degli spareggi. La trentesima giornata della Seconda Categoria 202223 inizierà domani alle 16 e l’incontro più interessante è senza dubbio Pistoia Nord – Atletico Casini Spedalino: entrambe le formazioni disputeranno ai playoff e i padroni di casa sono certi del secondo posto, ma con una vittoria gli ospiti manterrebbero la terza piazza. E si terrebbero così alle spalle la terza formazione certa degli spareggi-promozione, ovvero il San Niccolò, anche se la banda Giusti dovesse battere fra le mura amiche il Montale Pol.90 Antares (che al contrario necessita di punti per affrontare al meglio i playout). Galcianese – Montalbano Cecina vale solo per la gloria, idem dicesi per Cintolese – Mezzana. La Montagna Pistoiese è già salva, ma un eventuale successo degli uomini di Iori sul Prato Nord farebbe comodo per gli spareggi-retrocessione anche ad Olimpia Quarrata e Chiesina Uzzanese: i primi ospiteranno La Querce, i secondi se la vedranno in trasferta con il Prato Social Club.

G.F.