Arriva Karapetrovic al Bottegone Basket 2001: ultimo colpo di mercato

Un ragazzo serbo per il Bottegone Basket 2001. Ultimo colpo di mercato per la squadra del presidentissimo Don Baronti, che in questa stagione affronterà il campionato di serie C. Si tratta dell’ala serba, classe 2004, Konstantin Karapetrovic, che "si sdoppierà", visto che scenderà in campo anche per l’Under 19 Eccellenza del Pistoia Basket Academy. In Italia da tre anni, Karapetrovic ha effettuato un notevole percorso di crescita all’interno dell’Academy del Basket Todi, dividendosi fra settore giovanile e serie C Gold umbra. Dopo una prima annata da 2.7 punti di media in 19 apparizioni al debutto fra i "senior", nel campionato appena concluso ha letteralmente dominato in Under 19 viaggiando a quasi 21 punti di media a incontro mentre con i più grandi ha totalizzato 10 punti di media a partita. Performance, e talento, che gli sono valse finora anche le convocazioni nelle varie rappresentative giovanili serbe. Con questa operazione, il roster della Valentina’s per la stagione 202324 è completo. "Siamo contenti di aver trovato l’ultimo tassello che ci mancava – afferma il direttore sportivo di Bottegone Alessandro Taddei –. Karapetrovic è un ragazzo con grosse potenzialità di crescita e cercheremo, con il Pistoia Basket Academy, di raggiungere questo obiettivo: il ringraziamento della società va a Stefano Della Rosa e Cristiano Biagini, che ci hanno concesso l’opportunità di averlo con noi per l’avventura in serie C. Con questa operazione il nostro mercato è finito: abbiamo costruito una compagine equilibrata. Sappiamo di essere molto giovani e, proprio per questo, cercheremo di compensare la fisicità che magari potrà difettare con l’intensità dei nostri ragazzi. Saremo rognosi da affrontare perché venderemo cara la pelle puntando su aggressività e difesa".

Gianluca Barni