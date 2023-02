Angelucci si prende la responsabilità del ko "Non ho saputo trasmettere il peso della sfida"

In casa Gema la delusione è notevole non tanto per il risultato maturato al termine del derby con gli Herons, quanto per non essere stati all’altezza della situazione, soprattutto a livello di atteggiamento: "Mi assumo tutte le responsabilità per questa prestazione – commenta amaro coach Massimo Angelucci – Non sono riuscito a trasmettere alla squadra il peso di questa partita, non siamo arrivati pronti ad un appuntamento sentito come il derby di Montecatini e se ci presentiamo in questo modo ad una delle sfide più importanti della nostra stagione dobbiamo riflettere su quello che siamo e su come intendiamo proseguire la nostra stagione". La differenza vista sul parquet fra le due squadre è stata tale che fare un’analisi tattica diventa difficile: "Emotivamente siamo sempre stati in balìa della situazione, anche quando nel punteggio siamo stati attaccati alla partita le facce che vedevo non promettevano niente di buono. All’inizio di ogni quarto abbiamo sempre preso un parziale abbastanza consistente, in questo modo non ci hanno mai permesso di prendere fiducia".