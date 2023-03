Amici Miei, debutta Pellegrini Scontro-salvezza per il Quarrata

Mancano quattro giornate al termine della "regular season". Per questo domani alle 15 le pistoiesi di Promozione devono dare il massimo. Nel girone A, dove il Montecatini tenterà di riconquistare la vetta perduta mercoledì scorso. Anche se non sarà facile, ad occhio: per riuscirci, gli uomini di mister Tocchini dovranno battere la Cerretese (terza) in casa e sperare che al Cei la Larcianese non vinca contro il Castelnuovo. Occhio poi a Meridien – Lampo: i ragazzi di Taddei hanno bisogno di punti per i playoff, quelli di Minichilli per allontanarsi dalle sabbie mobili. Da seguire anche il Casalguidi: la banda Gambadori sta attraversando un buon momento e punta il quinto posto, a patto di prevalere al Barni sul Pieve Fosciana (impresa alla portata) ed incrociare le dita. Il nuovo mister degli Amici Miei debutterà invece a Prato contro il Viaccia: Pellegrini dovrà capitalizzare l’esperienza maturata da giocatore in Serie A per aggiudicarsi quello che è di fatto uno scontro-salvezza. Scontro diretto, infine, anche per il Quarrata nel girone B: espugnare il campo del Calenzano è un obbligo.