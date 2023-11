Allarme rosso per l’Estra. Pericolo Reggio Emilia

L’Estra Pistoia a quanto pare è destinata a vivere tra gioie e dolori. I biancorossi vengono da due vittorie di fila importanti che hanno dato morale e punti in classifica, ma la settimana di lavoro in vista della partita contro Reggio Emilia (PalaBigi oggi ore 19) è stata decisamente travagliata a causa di un virus influenzale che ha colpito buona parte della squadra. "È stata la peggiore settimana degli ultimi tre anni – dice Nicola Brienza – Ci siamo allenati poco o niente a causa dell’influenza che ha messo ai box molti giocatori e non abbiamo potuto sfruttare appieno il momento positivo. Diciamo che abbiamo studiato Reggio Emilia più da un punto di vista teorico che pratico". E dire che visto le caratteristiche di Reggio Emilia ci sarebbe voluta una squadra al massimo della condizione fisica. La squadra di Dimitris Priftis fa della difesa aggressiva, della fisicità e atletismo le sue armi migliori oltre ad avere elementi di talento come Galloway, Weber, Atkins che possono spostare una partita in qualsiasi momento. Pistoia in questo momento ha difficoltà a mettere sul parquet forza fisica e atletismo dato, appunto, che in settimana i giocatori di fatto non si sono mai allenati. "Esatto – prosegue Brienza – Reggio Emilia è una squadra eccellente che ha un allenatore di altissimo livello, un plus per il campionato, americani di grande valore e italiani funzionali al progetto. La considero una mina vagante perché ha qualità tecniche e tattiche di alto livello, una squadra atletica, fisica, aggressiva, la migliore nelle palle recuperate a livello di singoli e di squadra e questo la porta a segnare tanti punti in contropiede. Per quanto ci riguarda dovremo fare grande attenzione perché se caschiamo nella loro idea di pallacanestro diventa tutto più difficile. Dovremo limitare le palle perse e controllare il ritmo anche se è più facile a parole che con i fatti. Proveremo a difendere a metà campo ed a togliere punti facili forzandoli a trovare più soluzioni con i singoli che di squadra. Sappiamo che non sia il massimo arrivare ad una partita del genere nella nostra situazione ma per i ragazzi sarà un ulteriore passo in avanti per crescere ancora, per imparare a gestire gli imprevisti e le problematiche, per imparare a combattere anche nelle avversità. Usciremo dal PalaBigi con un’esperienza in più sulle spalle che per noi rappresenta sempre qualcosa di utile. Del resto è bene chiarire che le due vittorie sono servite per muovere la classifica e dare una gratificazione al lavoro che stiamo facendo. Ci siamo goduti il lunedì post Venezia ma da martedì siamo tornati i soliti underdog. Non dobbiamo aspettarci niente dalla squadra i voli pindarici sono pericolosi e noi dobbiamo ragionare partita dopo partita stando sempre sul pezzo. Sappiamo quale sia la quota salvezza ma non dobbiamo farci assillare dai numeri. A marzo o aprile vedremo a che punto saremo e cosa manca per arrivare all’obiettivo ma al momento la classifica non la guardiamo".

Maurizio Innocenti