Alessandro Tredici, vice-Campione Italiano di Nuoto nella categoria "Cadetti"

Il mese scorso aveva già fatto incetta di medaglie, ai campionati regionali. E proprio nelle scorse ore, ha alzato ulteriormente l’asticella e si è laureato vice-campione italiano nei 200 metri stile libero, nella categoria "cadetti".

Questo l’ultimo risultato colto in ordine cronologico da Alessandro Tredici, nel corso dei campionati italiani di nuoto che stanno svolgendosi a Roma. Il nuotatore aglianese, diciannove anni, aveva in precedenza staccato il pass qualificazione per il massimo palcoscenico giovanile nazionale, ottenendo la possibilità di confrontarsi con i migliori prospetti della disciplina. E nella capitale, ha agguantato la medaglia d’argento dopo aver nuotato la distanza in 1’51’’82.

Dopo essere cresciuto nella Nuotatori Pistoiesi, il giovane sportivo si era trasferito già nella passata stagione all’Hidron Sport Firenze di Campi Bisenzio. Ma al netto dei fisiologici passaggi di categoria, la sua competitività è rimasta inalterata: nelle scorse settimane aveva infatti ben figurato anche al "Trofeo Stettecolli", divenendo l’unico nuotatore classe 2004 a piazzarsi nella "top ten" della massima rassegna nazionale. E più o meno un anno fa si era distinto anche a livello europeo: nei 200 misti, il ranking lo aveva issato sino alla seconda posizione generale fra i giovani più promettenti del panorama continentale, alle spalle del turco Sanber Oktar.

L’obiettivo di Tredici resta ad ogni modo quello di sempre: incrementare il medagliere e confermarsi fra i migliori anche quando arriverà il definitivo passaggio fra i "senior".

Giovanni Fiorentino