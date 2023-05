Agostiniani nuovo ds del Quarrata E in panchina può arrivare Fabbri

Da un lato un allenatore d’esperienza passato ad un nuovo incarico, dall’altro altro un collega più giovane che ha chiuso un’esperienza pluriennale con ottimi risultati. E chissà che le loro strade non possano incrociarsi, a breve. Sono Riccardo Agostiniani e Francesco Fabbri a movimentare il mercato di questo finale di stagione. Il primo è reduce dalla retrocessione con il Quarrata, al termine di un’annata-no. Un epilogo crudele che non ha tuttavia cancellato il ricordo dell’Eccellenza sfiorata solo nel campionato precedente ed Agostiniani è quindi stato confermato dalla società: non più come tecnico, bensì nelle vesti di direttore sportivo. Toccherà a lui individuare quindi la rosa chiamata a risalire dalla Prima Categoria. Dall’altra parte, c’è il mister aglianese che ha concluso la propria esperienza al Maliseti Seano: dopo una salvezza conquistata in rimonta (ma con un certo anticipo) Fabbri ha deciso di farsi da parte. Era approdato nel club pratese da giocatore, per poi svolgere il ruolo di allenatore-giocatore e spostarsi definitivamente in panchina (anche se in almeno un paio di occasioni il suo nome figurava anche nell’elenco dei calciatori consegnato all’arbitro, pur senza mai giocare). Sul piatto può mettere la conquista dei playoff con il Maliseti nel 202122, un vero e proprio miracolo. Il diretto interessato non ha ancora sciolto i dubbi sul proprio avvenire. "Si è chiuso un percorso non privo di soddisfazioni – ha commentato – il mio futuro? Non so ancora, valuterò le eventuali proposte". E chissà che non possa accasarsi proprio al Raciti: è vero che si tratterebbe di scendere di categoria, ma un progetto ambizioso potrebbe ben valere un passo indietro. E con un’eventuale accoppiata Agostiniani – Fabbri, l’immediato ritorno in Promozione per il Quarrata diventerebbe ancor più un obbligo.

Giovanni Fiorentino