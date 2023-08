Aglianese, test vincente Sconfitta la Lastrigiana

Buona la seconda per l’Aglianese che dopo essere rimasta a secco nella prima uscita contro la Carrarese trova la prima vittoria del proprio precampionato e lo fa superando la Lastrigiana per 0-2. Al campo sportivo "La Guardiana" Perugi e compagni hanno avuto modo di testare ulteriormente il proprio stato di forma, in avvicinamento al debutto in Coppa Italia Serie D del 3 settembre. Come a Carrara, Maraia sceglie il 3-4-3 con Vilardi tra i pali, difesa a tre con D’Ancona, Iacoponi e Agonistinone, centrocampo composto da Maloku, Ranelli, D’Amico e Marcellusi, attacco affidato a Gabbianelli, Bocalon e Bifini. Nella prima frazione il match è molto equilibrato, con l’Aglianese che appare più in palla a livello fisico, grazie anche ad una preparazione iniziata in anticipo, ma che non riesce a trovare lo spiraglio giusto in zona d’attacco. Anzi, in un paio di occasioni è Vilardi a doversi sporcare i guanti sulle offensive del reparto d’attacco della Lastrigiana, guidato dall’esperto Palaj e dall’ultimo arrivato Morelli. Grandi meriti anche al tecnico Alessandro Gambadori, ex Pistoiese e reduce da alcune annate importanti sulla panchina del Casalguidi, bravo a schierare in campo una squadra compatta e attenta su ogni situazione di gioco.

Nella ripresa entrambe le compagini operano diverse sostituzioni, sia per dare minutaggio a tutti gli elementi della rosa sia per provare a cambiare le carte in tavola. l’Aglianese a portarsi in vantaggio al 20’ grazie a Iacoponi, che di testa salta più in alto di tutti e trafigge il portiere biancorosso. L’inerzia della gara passa dalla parte dei ragazzi di Maraia che continuano ad attaccare e trovano il raddoppio al 37’. Ad andare a segno, ancora una volta con una precisa incornata di testa, è Maloku, che nel test precedente con la Carrarese era stato fermato dal palo. L’Aglianese torna quindi a casa col sorriso, ma con la consapevolezza di dover ancora lavorare molto, già a partire da lunedì quando i neroverdi torneranno in campo al "Bellucci" per le consuete sedute d’allenamento.

Michele Flori