Aglianese, test resistenza

L’Aglianese gioca in trasferta a Santangelo per mantenere e possibilmente rafforzare la posizione di sicurezza attualmente detenuta in classifica con l’ottavo posto a 45 punti mentre mancano sei giornate dalla fine. La vittoria con l’ultima in classifica Salsomaggiore del turno precedente alla sosta è stata fondamentale per garantire un finale di stagione all’insegna della tranquillità e altrettanto valore avrebbe un risultato utile oggi, in casa di una squadra, il Santangelo, che è quint’ultima con 37 punti e dunque si trova in piena lotta per la salvezza. Il Santangelo è un avversario molto ostico specialmente nelle gare sul proprio terreno dove ha conquistato ben 24 dei 37 punti totale che ha raccolto finora e dove ha fatto vittime illustri come il Giana Erminio, attualmente seconda in classifica dietro la Pistoiese. "Durante la sosta abbiamo lavorato con intensità e voglia come di consueto – dice il difensore dell’Aglianese Bruno Prati – sappiamo che affrontiamo una squadra tosta con la quale all’andata in casa nostra abbiamo pareggiato per 2 a 2. Anche loro puntano alla salvezza come noi e quindi è uno scontro diretto. Ce la metteremo tutta per portare a casa un risultato positivo". Prati è stato fuori dai giochi per un paio di mesi a causa di un infortunio ma ora è a disposizione di mister Baiano.

"Spero di poter dare ancora tanto – dice – negli ultimi due mesi non ho giocato tanto, ma piano piano mi sono rimesso e sento di stare sempre meglio per cui spero di poter dare il mio contributo nelle partite che restano da giocare".

Al momento è difficile che l’allenatore Baiano si discosti dalla coppia di centrali che nell’ultima fase del campionato ha dato maggiori garanzie, quella formata da Pantano e Montuori, ma Prati e Oliveri hanno dimostrato di essere alternative molto valide e utili anche a gara in corso. A centrocampo rientrerà dalla squalifica Remedi e questo darà certamente sicurezza non solo al reparto ma anche all’intero collettivo visto il gran lavoro del capitano sia in fase difensiva sia nella riproposizione della manovra nella metà campo avversaria. Accanto a Remedi e al regista Grilli c’è un ballottaggio tra Torrini, Pardera e Bigica per completare il terzetto in mediana. In avanti è sicuro del posto la punta centrale De Sagastizabal che dopo l’addio di Mirval è l’unico disponibile in quel ruolo e comunque si era conquistato il posto da titolare sia per i gol che per il contributo al gioco. Tra gli esterni è prevedibile che parta Mariani dal primo minuto sulla fascia destra mentre sul lato opposto sono in alternativa Mattiolo e Veneroso.

Giacomo Bini