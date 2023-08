Aglianese: Test al Benedetti di Calcio per finire il gruppo

L’esordio in gare ufficiali si avvicina sempre più e in casa Aglianese è in atto una corsa su più fronti per arrivare nel migliore dei modi all’impegno di Coppa Italia del 3 settembre. Questo pomeriggio, alle ore 16, i neroverdi saranno impegnati al "Benedetti" di Borgo a Buggiano contro il Ghiviborgo, militante in Serie D, per il quarto test del precampionato. Il ruolino di marcia ottenuto finora parla di un successo contro la Lastrigiana e di due sconfitte di misura contro Carrarese e Arezzo, compagini di categoria superiore. L’esame contro la formazione di Bagni di Lucca darà probabilmente indicazioni più precise sullo stato di forma dell’Aglianese.

L’altro aspetto su cui il club sta lavorando incessantemente è quello del completamento dell’organico, che ad oggi risulta carente soprattutto nel reparto quote, come sottolineato anche dal tecnico Ivan Maraia (nella foto): "Per quanto riguarda i giovani siamo un po’ indietro – ha confermato l’allenatore neroverde dopo il test con l’Arezzo – ma contiamo in questi giorni di inserire in gruppo qualche ragazzo che possa darci una mano. Speriamo che l’infortunio rimediato da D’Ancona non sia grave, trattandosi di un 2005 e quindi di una quota obbligatoria sarebbe per noi una perdita molto dolorosa. Qualora il problema fisico fosse serio dovremmo correre ai ripari quanto prima".

Nonostante qualche piccolo incidente di percorso, la rosa costruita dal diesse Salvatori è di assoluto valore e l’Aglianese sarà con ogni probabilità una delle squadre che si troverà a lottare per la vittoria del campionato. A confermarlo senza troppi giri di parole è stato anche Gianmarco Gabbianelli, uno dei pezzi da novanta del mercato estivo: "Sono venuto ad Agliana con grandi ambizioni e motivazioni. Inutile nascondersi, la società ha investito molto per costruire un gruppo forte e la volontà è quella di lottare per centrare la promozione in Serie C".

Michele Flori