Aglianese, seconda sconfitta consecutiva

AGLIANESE

0

MEZZOLARA

1

AGLIANESE: Luci 6, Baggiani Lorenzo 5 (54’ Perugi 6), Pantano 6, Prati 5,5, Montuori 6, Torrini 6, Bigica 5,5 (72’ Baldeh), Pardera 5,5, Veneroso 6 (54’ Mattiolo 5), De Sagastizabal 5, Mariani 6,5. A disp. Failli, Perugi, Baggiani Simone, Fiaschi, Donnarumma. All. Baiano 6.

MEZZOLARA: Malagoli 6, Fiore 6, Dall’Osso 6 , Ndiaye 6,5, Garavini 6,5, Bovo 6, Roselli 6, Bertani 5,5 (62’ Giannini 6), Bocchialini 7, Fiorentini sv (22’ D’Este 5,5), Russo 6 (62’ Dalmonte 6). A disp. Wangue, Montesi, Mari, Panzacchi, Lombardi, Jassey. All. Nesi 6.

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale.

Marcatore: 70’ Bocchialini.

AGLIANA – L’Aglianese incassa la seconda sconfitta consecutiva, subendo una punizione troppo severa per quanto visto sul campo. La squadra di Baiano resta all’ottavo posto in classifica con quattro lunghezze di vantaggio sulla zona play-out e quindi dovrà trovare i punti per la sicurezza matematica nelle ultime due partite col Prato fuori e con la capolista Giana Erminio in casa. L’insuccesso dei neroverdi è maturato in una partita equilibrata e piuttosto grigia, dove l’unico lampo è stato l’eurogol di Bocchialini che ha insaccato un gran bolide da fuori area a metà ripresa consegnando al Mezzolara tre punti d’oro. L’Aglianese, priva di entrambi i suoi pilastri di centrocampo Remedi e Grilli, ha manovrato con una certa fatica ed ha cercato con insistenza i cambi di gioco sul lato debole per Mariani, che è stato il più pericoloso dei neroverdi. Intorno al decimo minuto il Mezzolara ha avuto il suo momento migliore, con una serie di corner consecutivi su uno dei quali Fiorentini ha deviato di testa chiamando Luci all’unica sua parata di rilievo con una deviazione sopra la traversa. Ha risposto Mariani anticipando il difensore su un rilancio dalla difesa e sfiorando la rete al 19’. Veneroso, impiegato dal primo minuto, ha preso molte iniziative, cercando sovente il dialogo con Mariani, ed ha anche concluso al 32’ ma troppo debolmente per impensierire Malagoli. Il Mezzolara, costretto a sostituire il centravanti Fiorentini con D’Este dopo appena venti minuti, non ha fatto più tiri in porta nel primo tempo, che si è concluso sullo zero a zero. Alla ripresa le due squadra sono apparse più vivaci e vogliose anche se le manovre di entrambe erano rese difficili dalle pessime condizioni del terrendo di gioco del Bellucci. Il Mezzolara ha prodotto un paio di conclusioni verso la porta ma fuori misura, prima dal limite con Bocchialini al 5’e poi al volo ma molto alto di Bovo all’altezza del dischetto del rigore su cross dello stesso Bocchialini. Dal quarto d’ora della ripresa è entrato in scena Mariani con tre dei suoi strappi in velocità. Al 14’ è andato sul fondo ed ha crossato basso al centro dove De Sagastizabal, ieri poco brillante, non è riuscito a deviare in rete anche per la pressione dei difensori. Al 18’ Mariani si è ripetuto e stavolta ha sparato un tiro-cross sul primo palo che per poco non ha sorpreso il portiere costretto a deviare in corner. Al 22’ altro scatto sul fondo ma stavolta il cross è stato fuori misura. E’ stato il momento migliore dell’Aglianese e proprio allora è arrivata, al 25’, la doccia fredda con il gran tiro vincente di Bocchialini che ha deciso la gara. Baiano ha inserito un altro attaccante, Baldeh, per aumentare la pressione offensiva, l’Aglianese ha spinto molto ma ha prodotto solo un tiro di Perugi parato e un colpo di testa di Torrini bello ma centrale.

Giacomo Bini