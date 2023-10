Aglianese-Pistoiese, le ultime verso il derby. Bocalon e Marquez guidano gli attacchi

Tempo di vigilia dell’atteso derby, in casa Aglianese e Pistoiese: il fischio d’inizio del big match di giornata è fissato per domani alle 15 al "Bellucci". Andiamo a vedere come stanno le due squadre, partendo dai padroni di casa.

Ultimi ritocchi agli ordini di mister Ivan Maraia per la truppa neroverde. La squadra si è allenata ieri e farà l’ultima rifinitura stamattina al campo sportivo di Borgo a Buggiano, l’impianto dove l’Aglianese sta svolgendo gli allenamenti dall’inizio del campionato. Nella rosa neroverde non si segnalano indisposizioni o infortuni, fatta eccezione il difensore Simone Iacoponi che ancora non ha ancora recuperato dall’infortunio che lo costrinse a lasciare il campo al 17’ della gara di Coppa contro i Mobilieri Ponsacco del 3 settembre scorso. E’ invece disponibile il centravanti Riccardo Bocalon che ha già giocato uno spezzone di partita domenica scorsa nella trasferta sul campo dell’Imolese. Per Bocalon potrebbe essere il derby l’occasione dell’esordio dal primo minuto, ma tutto dipende dalle sue condizioni e anche dagli obblighi regolamentari sulle quote da schierare in campo.

Sul clima in casa neroverde durante la settimana, dopo la sconfitta con l’Imolese, abbiamo sentito il Direttore dell’area tecnica Mauro Traini. "Il lavoro si è svolto con tranquillità – assicura il direttore – ma è chiaro che un derby non è mai una partita come tutte le altre e questo nella testa dei giocatori si fa sentire via via che ci si avvicina alla domenica. I giocatori si sono allenati con grande intensità". Dopo Imola mister Maraia aveva strigliato i suoi, richiamando la necessità di una maggiore determinazione e di un atteggiamento in campo conforme a quanto richiede la categoria. Certamente l’allenatore neroverde avrà preteso anche in allenamento quella grinta e quello spirito di sacrificio che servono in un campionato in cui non sempre i valori tecnici sono sufficienti a vincere le partite.

Il derby, ormai è cosa risaputa, è una partita a sé, una gara diversa da tutte le altre dalle mille sfaccettature e dal pronostico impossibile. E’ sempre stato così in qualunque categoria ed a qualsiasi latitudine. Il derby è una partita dove il più piccolo particolare può fare la differenza a partire dal modo in cui si entra in campo. E in casa Pistoiese tutti ne sono pienamente consapevoli. "L’approccio è fondamentale – ammette il direttore sportivo arancione Gianni Rosati –. Il modo in cui entri in campo fa già la differenza e noi dovremo avere lo stesso atteggiamento avuto contro il San Marino. E’ vero, poi, che in partite come questa ogni dettaglio può fare la differenza così come sfruttare ogni occasioni e portare dalla nostra parte gli episodi". Una partita che può valere molto, pur essendo solo alla terza giornata di campionato. "Sarà una gara difficile – prosegue – perché oltre alle mille motivazioni che ci sono nel giocare un derby, si guarda anche alla classifica e questa dice che siamo due squadre che hanno bisogno di punti. Mi aspetto una gara tattica e nervosa fra due squadre costruite per salire e spero che il nostro pubblico ci dia una grossa mano perché ne avremo veramente bisogno".

Come abbiamo detto fare pronostici in un derby è un’impresa impossibile perché sono partite dove può succedere di tutto anche ciò che nessuno si aspetta, vedi il protagonista inatteso. E’ anche vero, però, che ci sono gli uomini-derby quelli che in qualche modo possono far svoltare la partita e condurla da una parte o dall’altra. Nel caso di Aglianese e Pistoiese viene facile affermare che Bocalon e Marquez saranno i giocatori da tenere d’occhio ma Rosati ha una visione diversa. "Direi che Gabbianelli e Piscitella possono essere i giocatori in grado di cambiare il volto alla partita – conclude –. Sono per i giocatori di fantasia, quelli che ’creano’ i gol. Da questo tipo di giocatori che nascono le occasioni che poi gli altri finalizzano".

Giacomo Bini

Maurizio Innocenti