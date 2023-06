Aglianese nel futuro Ecco tutte le mosse

Tante novità in casa del Volley Aglianese. La prima squadra di serie C, disegnata dal neo direttore sportivo Fabio Galeotti, che ha sostituito Aurelio Della Concordia Basso, ripartirà da coach Marco Targioni (affiancato da Martina Spagnoli) e da 6 atlete confermate: capitan Sofia Quadrino, le centrali Romanelli e Giuliani, l’attaccante Bini, l’opposta Forasassi e il libero Randazzo. Se ne sono andate le alzatrici Mennini, rientrata a Prato, e Colzi, che con la schiacciatrice Nocentini e la centrale Boso si è accasata al Punto Sport Poggio a Caiano. Stanno provando da altre parti il libero Rebecca Biancalani e il "martello" Caterina Niccolai, mentre attaccherà le ginocchiere al chiodo Sara Pastacaldi, almeno per quanto riguarda i tornei di livello della Fipav. Il primo volto nuovo è la palleggiatrice classe 2005 Miriam Zine, cresciuta nel Prato e la scorsa annata in forza alla Nottolini Capannori. In attesa delle altre ufficializzazioni – Galeotti ha già completato l’organico –, ecco il nuovo quadro dei tecnici del settore giovanile. L’Under 18Prima Divisione Nera sarà allenata da Luca Lazzarini in collaborazione con Targioni, la Green da un trainer proveniente da fuori, la Red da Martina Pallini.

L’Under 16 Nera da Gasperini, la Green dalla già citata Pallini, l’Under 14 Nera dal duo Spagnoli – Pallini, la Verde da Gasperini. L’Under 13 dal tandem Spagnoli – Lisa Marchi, l’Under 12 da Lazzarini, Marchi e Sofia Quadrino, l’S3 da Spagnoli, Quadrino, Asia Bini e Sara Giuliani. La Seconda Divisione, infine, da Donato Marra. Mercoledì 28 giugno, al Lago Primo Maggio, grande festa in musica per tutte le squadre del sodalizio. Società impegnata al Beach Camp a Vada con 62 elementi e che sino al 22 luglio darà vita al Summer Volley Camp alla palestra Sestini di Agliana.

Gianluca Barni