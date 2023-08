Aglianese ko a testa alta L’Arezzo passa di misura

Nell’importante cornice dello stadio "Città di Arezzo", l’Aglianese cade a testa alta contro l’Arezzo nel terzo test precampionato. Gli amaranto si impongono col punteggio di 2-1, ma soprattutto nella ripresa rischiano in un paio di circostanze di subire la possibile rete del pareggio. Maraia schiera l’ormai consueto 3-4-3 dando ancora fiducia agli uomini più in luce nei primi test. Il primo squillo del pomeriggio è dell’Aglianese, col tiro di Gabbianelli che sorvola di poco la traversa. Al 17’, dopo una fase di stallo senza occasioni da rete, passa in vantaggio l’Arezzo: batti e ribatti dopo un corner, la sfera carambola sui piedi di Poggesi che calcia trovando la deviazione che mette fuori causa Moretti. La risposta neroverde è affidata alla spizzata di Poli, che dopo un calcio di punizione di Gabbianelli pizzica la sfera, messa poi in corner da un buon riflesso di Borra. Al 40’ ci prova ancora il numero dieci dell’Aglianese, che si mette in proprio e va al tiro col sinistro: palla alta ma non di molto. Nel finale di tempo gli amaranto continuano a spingere e vanno vicini al raddoppio con l’incornata di Kozak, alta di poco. Il 2-0 arriva comunque al 44’, quando Guccione semina l’avversario sulla fascia destra e crossa in area per Castiglia, che non ha problemi a battere Moretti.

Pronti via e l’inizio del secondo tempo regala subito la rete dell’Aglianese, con Gabbianelli che approfitta di uno svarione difensivo per battere a colpo sicuro Borra. L’Arezzo comunque non sta a guardare e impegna seriamente Moretti con due tiri di Castiglia e Gucci, ma il numero uno ospite è reattivo in entrambi i casi. Alla mezz’ora altro episodio chiave del match. Dopo una palla sanguinosa persa da Marino, Pupeschi è costretto a stendere in area Gucci, che si era presentato davanti al subentrato Vilardi: inevitabile il calcio di rigore. Dal dischetto Settembrini però non dà forza alla conclusione e consente la parata al portiere neroverde. La gara prosegue su buoni ritmi e al 43’ Eddarraj ha la palla del pareggio, ma apre troppo l’interno destro e il pallone si spegne a lato. Questo lo schieramento dell’Aglianese: Moretti (dal 19’ st Vilardi); D’Ancona (dal 16’ pt Agostinone), Iacoponi, Pupeschi; Maloku (dal 31’ st D’Amico), Ranelli, Marino, Marcellusi (dal 19’ st Perugi); Gabbianelli (dal 31’ st Eddarraj), Bocalon, Poli (dal 1’ st Lika). All. Maraia.

Michele Flori