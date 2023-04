Aglianese e Santangelo non si fanno male

SANTANGELO

SANTANGELO: Nucci, Cosentino, Bigolin (54’ Sia), Confalonieri, Arpini, Meloni, Bugno, Gomez (51’ Zazzi), Caporali, Gobbi, Spaviero (70’ Ekuban). A disp. Ferrara, Benedetti, Ngounga Opat, Perego, Silla, Pesenti. All. Gatti.

AGLIANESE: Luci, Perugi, Baggiani Lorenzo, Montuori, Pantano, Grilli, Torrini, Bigica (73’ Pardera), Mattiolo (91’ Veneroso), De Sagastizabal, Mariani (91’ Oliveri). A disp. Spurio, Donnarumma, Prati, Baggiani Simone, Baldeh, Andrei. All. Baiano.

Arbitro: Schmid di Rovereto Note: Ammoniti Confalonieri, Bugno, Gomez, Cosentino, Sia, Perugi.

Il pari a reti bianche va stretto all’Aglianese che ha avuto diverse occasioni per far sua la partita, compresa una traversa di Mariani e un gol annullato per dubbio fuorigioco a De Sagastizabal, ma il punto raccolto sul campo del Santangelo ha comunque valore per la classifica perché serve a tenere a distanza la zona play-out (5 punti a 5 turni dal termine sono un buon margine). I neroverdi ci hanno provato molto di più degli avversari, specialmente nel secondo tempo, quando, oltre al legno centrato da Mariani, il portiere di casa Nucci è dovuto intervenire in modo decisivo sulle conclusioni di Bigica e di Lorenzo Baggiani. L’impegno non era facile per l’Aglianese, su un campo ostico e contro una squadra in zona play-out e alla ricerca di punti salvezza.

L’importanza della posta in palio per entrambe le squadre ha contribuito ad un inizio all’insegna dello studio reciproco ma è stata l’Aglianese ad andare vicina al vantaggio. Al 22’ i neroverdi sono andati a segno con De Sagastizabal ma la rete del centravanti argentino è stata annullata per una posizione di fuorigioco apparsa tutt’altro che limpida. E’ un episodio che poteva cambiare la partita, i padroni di casa, dopo lo scampato pericolo, hanno contenuto le iniziative dell’Aglianese e le due formazioni sono andate al riposo sullo 0 a 0. Nel secondo tempo la partita è sembrata subito meno bloccata. I lodigiani sono apparsi nei primi minuti della ripresa più intraprendenti e al 4’ effettuano la prima conclusione di un certo rilievo con un diagonale di Gobbi che esce di poco. Ma l’Aglianese risponde subito al 6’ e impegna il portiere Nucci con un tiro di Bigica. Subito dopo l’occasione più ghiotta con Mariani che centra la trasversa a portiere battuto. La squadra di Baiano dimostra di puntare al successo pieno e persegue l’obbiettivo con determinazione e con buone trame di gioco. I minuti passano i neroverdi non abbassano il ritmo della loro azione tenendo in costante apprensione la difesa del Santangelo. La squadra di casa bada a chiudere gli spazi e a contenere. Nel finale l’Aglianese crea un’altra palla gol che poteva essere decisiva. Baggiani si inserisce in area con grande tempismo e conclude a rete ma di nuovo il portiere Nucci si oppone con prontezza e senso della posizione. Inevitabile alla fine un certo rammarico da parte della squadra neroverde, per la consapevolezza di aver ottenuto meno di quanto legittimato dalla prova offerta sul campo. Ora il pensiero è alla gara di giovedì in casa col Forlì.

Giacomo Bini