Aglianese beffata nei minuti di recupero

scandicci

1

aglianese

0

SCANDICCI: Timperanza, Frascadore, Ficini, Santeramo, Paparusso, Di Blasio ( 95’ Francalanci), Sinisgallo, Gianassi, Cecconi, Gozzerini ( 79’ Discepolo), Brega. A disp. Dainelli, Mengue, Ghinassi, Alfani, Bartolozzi, Vitali, Masini. All. Taccola.

AGLIANESE: Spurio; Fiaschi, Prati, Montuori, Baggiani Lorenzo, Remedi, Grilli (83’ Pardera), Torrini (62’ Bigica), Mariani (62’ Veneroso), De Sagastizabal (dal 62’ Mirval), Mattiolo (82’ Baldeh). A disp. Luci, Baggiani Simone, Perugi. All. Baiano.

Arbitro: Mirabella di Acireale.

Marcatore: Cecconi al 48’ st.

Note: ammoniti Ficini, Torrini, Gozzerini, Remedi, Brega.

SCANDICCI – Doccia gelata per l’Aglianese che subisce il gol del decisivo svantaggio al 4’ di recupero di una gara che era stata fino a quel momento inchiodata sullo 0-0. Lo scivolone inatteso sul campo dello Scandicci interrompe la serie positiva della formazione neroverde e ne frena lo slancio verso la risalita nella zona play-off che ora si è allontanata di nuovo a quattro punti di distanza. La sconfitta è una punizione eccessiva per quello che si è visto in campo, cioè molto poco da entrambe le squadre, e anzi l’Aglianese nel secondo tempo ha mostrato, con i cambi effettuati da Baiano, una maggiore volontà di vincere. Ma dal punto di vista delle occasioni da rete l’Aglianese non ha prodotto molto, se si fa eccezione di un paio di conclusioni di Grilli, una per tempo, e di un tiro di Mirval deviato dal portiere nella ripresa. Ai neroverdi è stata fatale una ripartenza dello Scandicci a 60 secondi dal fischio finale. Brega ha attivato sulla sinistra Sinisgallo dal cui piede è partito il cross al centro raccolto e finalizzato in rete da Cecconi. Per lo Scandicci il gol ha portato tre punti di valore inestimabile che gli permettono di uscire dalla zona retrocessione e di entrare in quella play-out. Per l’Aglianese è un’occasione perduta per riavvicinarsi ai quartieri alti della graduatoria. Baiano ha optato per il 4-3-3 che aveva funzionato tanto molto bene nel turno precedente con la Correggese, ma stavolta la gara è apparsa subito bloccata sul piano tattico e senza spazi utili per nessuna delle due contendenti. Pochissimi gli spunti offensivi nel primo tempo: al 26’ una giocata di Brega ma senza pericoli per Spurio, al 30’ un diagonale di Cecconi, forse l’unico brivido per la difesa neroverde, che termina di poco a lato e al 37’ una girata al volo di Grilli, pregevole come esecuzione ma fuori misura. Nel secondo tempo la partita non ha cambiato copione con le due squadre attentissime a non concedere nulla. Al 6’ di nuovo il giovane regista dell’Aglianese Grilli a provarci da fuori ma senza centrare la porta.Intanto, dopo un’ora di gioco, Baiano tenta di cambiare le carte in tavola con un triplice cambio: dentro Mirval per De Sagastizabal, Veneroso per Mariani e Pardera per Grilli. Nulla di nuovo nel modulo ma forze fresche in attacco e a centrocampo. E’ chiaro l’intento dell’Aglianese di provare ad agguantare i tre punti nel finale di gara. Il baricentro dei neroverdi si alza ma la produttività in avanti non cresce, se si fa eccezione per un tiro di Mirval al 35’ che impegna per la prima volta il portiere Timperanza con una parata di piede. I quattro minuti di recupero sembrano una formalità, invece si rivelano fatali per l’Aglianese.

Giacomo Bini