Aglianese al derby

Dal derby in trasferta col Prato (ore 15 al Lungobisenzio), alla penultima giornata del campionato, l’Aglianese chiede i punti (potrebbe bastarne anche uno) per la salvezza matematica e per affrontare senza guardare la classifica l’ultima giornata con la Giana. Sulle ragioni di prestigio e anche sulle recenti rivalità coi vicini pratesi stavolta prevale l’obiettivo primario di mantenere i vantaggio attuale, di cinque punti, sulla zona play-out. L’Aglianese è ottava in classifica con 49 punti e viene da due sconfitte consecutive, il Prato è nono con 48 punti e viene da due vittorie consecutive, anche molto nette, contro Riccione e Crema. "Abbiamo l’obbligo di invertire il trend dopo queste due sconfitte – dice l’allenatore neroverde Francesco Baiano –. Sappiamo di affrontare nelle ultime due giornate Prato e Giana che sono squadre temibili anche se con classifiche diverse. I lanieri hanno un organico costruito per altri obiettivi. Non sarà facile ma andremo lì per giocarci le nostre carte".

L’Aglianese avrebbe voluto e anche potuto se qualche episodio, fosse girato diversamente, raggiungere la quota salvezza molto prima, ma ultimamente la squadra neroverde raccoglie meno di quanto semina. Certamente non è più la macchina da punti del girone di andata ma ha dimostrato di essere sempre competitiva anche contro le formazioni migliori e sicuramente il Prato fa parte della elite tecnica del girone. "Davanti a noi – conclude Baiano – c’è una delle squadre più attrezzate del gruppo. Hanno giocatori esperti come Colombini in difesa (ex di lusso che ha lasciato un ottimo ricordo), un centrocampo di qualità e singoli che possono risolverla in ogni momento". L’Aglianese da par suo recupera il regista Grilli che ha scontato la squalifica e anche Remedi potrebbe rientrare.

Giacomo Bini