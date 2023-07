Aglianese, addio Baiano

Il presidente Angelo Perriello ha comunicato l’avvenuta iscrizion dell’Aglianese al campionato di serie D, aggiungendo che "ancora una volta la società risponde con i fatti alle voci messe in circolo da chi evidentemente non ha veramente a cuore i nostri colori". Il presidente annuncia anche che "la squadra giocherà le proprie gare interne e si allenerà ad Agliana, mettendo a tacere le allusioni relative al nostro rapporto con l’amministrazione e più precisamente nei confronti dell’operato del sindaco Luca Benesperi, che ancora una volta si è adoperato con dedizione per far sì che si potesse giocare nel nostro stadio". Perriello aggiunge un esplicito riconoscimento all’azione del sindaco: "La dimostrazione per tutti quelli che stanno mettendo in discussione il suo operato – fa notare Perriello – sono i lavori che sono iniziati da un paio di giorni allo Stadio Bellucci e che ci daranno la possibilità di giocare in un campo perfetto per la società e per la categoria serie D". Il presidente neroverde conclude dicendo che " la società si impegna di allestire una squadra competitiva che possa regalare emozioni al popolo di Agliana". Dopo le frizioni, di nuovo rose e fiori insomma.

Il comunicato dell’Aglianese conferma quanto assicurato dal sindaco Luca Benesperi qualche giorno fa. "Il 5 luglio scorso si è svolto il sopralluogo da parte della commissione competente della Lnd all’impianto Bellucci – aveva informato –, che ha rilasciato l’agibilità alla struttura. I lavori di rifacimento e messa in sicurezza degli spogliatoi (datati 1974) procedono spediti e non è escluso che possano concludersi entro pochissimi mesi. L’installazione dei box prefabbricati – continuava il sindaco – dotati di ogni confort, ha permesso l’utilizzo del campo per le attività estive ed eviterà la chiusura dello stadio, con l’aggravio di far fare la preparazione e giocare le partite fuori Agliana con l’inizio dell’attività della serie D. Verrà ffettuato il ripristino del terreno di gioco per rendere il manto perfettamente agibile. L’Amministrazione dimostra per l’ennesima volta – concludeva il primo cittadino – attenzione allo sport e rispetto dei tempi dati per interventi necessari da anni". Intanto, sul fronte allenatore, c’è stata la rescissione del contratto da parte di Francesco Baiano e l’Aglianese sta stringendo per un nuovo allenatore il cui ingaggio sarà ufficializzato nei prossimi giorni. Il nuovo tecnico dovrebbe provenire dall’area della società Lazio di Lotito. Intanto il diesse Marco Tosi è al lavoro per allestire la rosa della nuova Aglianese.

Giacomo Bini