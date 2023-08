Aglianese a testa alta, Carrarese ok di misura a Calcio

Termina con una sconfitta ma anche con diversi segnali positivi il primo allenamento congiunto della nuova Aglianese targata Ivan Maraia. Nella sfida disputata allo stadio dei Marmi contro la Carrarese, i neroverdi hanno rimediato un ko per 1-0 a causa della rete di Opoola arrivata al quarto d’ora della ripresa. L’Aglianese, schierata con un offensivo 3-4-3 con la presenza dal primo minuto dell’esperto centravanti Riccardo Bocalon, ha contenuto la Carrarese nella prima frazione, pur soffrendo in alcune circostanze le offensive dei marmiferi. Al 14’ la traversa ha salvato il portiere Moretti, che non era riuscito a intervenire sulla girata volante di Simeri, mentre al 37’ è stato il numero uno neroverde a deviare col piede un tiro di Panico da centro area. L’ultimo brivido della prima frazione è stata una conclusione di Belloni, intercettata ancora da un Moretti in grande spolvero. Nel secondo tempo, oltre alle consuete girandole di cambi, ecco il gol che ha deciso l’incontro: Opoola si è avventato prima di tutti su un bel passaggio filtrante e ha trafitto Moretti con una precisa conclusione sotto la traversa. Nonostante lo svantaggio l’Aglianese non ha abbassato il baricentro e ha tentato di acciuffare il pareggio in un paio di circostanze. La chance più ghiotta è stato un colpo di testa di Maloku che ha centrato in pieno il legno della porta gialloblu e che ha rappresentato anche l’ultimo brivido del caldo pomeriggio carrarino. Soddisfazione per quanto visto sul rettangolo verde da parte del tecnico Ivan Maraia, consapevole comunque che il lavoro da fare è ancora molto: "Volevo disputare un’amichevole impegnativa per capire a che punto fosse la squadra. In ritiro abbiamo lavorato duro e i carichi si sono sentiti, ma nel complesso le sensazioni sono positive. Sapevamo di sfidare un team di categoria superiore ma il gruppo, pur essendo completamente nuovo, ha dato risposte importanti. Il nostro primo obiettivo è dare solidità e compattezza, solo dopo miglioreremo e svilupperemo ulteriormente le nostre trame di gioco".

Michele Flori