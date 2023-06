"Agliana, Zita rimane, Tommei saluta dopo 2 anni"

La conferma e l’addio. C’è chi resta e chi saluta all’Endiasfalti Agliana. Continuerà a vestire il neroverde Andrea Zita, non sarà così invece per Andrea Tommei. Per Zita sarà quindi la quarta stagione nella società presieduta da Simone Caramelli. Un vero e proprio senatore in cabina di regia, uno dei play più forti della categoria e un leader dentro e fuori dal campo. "Sono molto contento di rimanere per un altro anno: ne sono orgoglioso – le prime parole di Zita dopo la conferma –. L’annata ventura ci sarà un grosso cambiamento, dovuto all’avvicendamento sulla nostra panchina. Un grazie a Mannelli. Con il nuovo coach Giulio Gambassi ci conosciamo e sono sicuro che farà bene. È ancora troppo presto per parlare di obiettivi, ma sono sicuro che ci divertiremo". Per uno Zita che rimane, un Tommei che parte. Una decisione sofferta, che arriva dopo due anni di cammino comune. Playmaker classe 1991, ha portato alla Pallacanestro Agliana tanta qualità offensiva, nonché un bagaglio d’esperienza cestistica fuori dal comune. "Vorrei esprimere la mia gratitudine alla società per questi due anni assieme. Sono stato accolto come in una famiglia – assicura Tommei –. I compagni ormai sono degli amici con cui ho condiviso gioie e dolori. La scelta è stata legata a un discorso logistico, che teneva in conto anche gli impegni lavorativi. Sicuramente ci rincontreremo, magari da avversari. Porterò sempre con me l’esperienza sportiva e di vita maturata ad Agliana".

G.B.