Agliana, Quarrata e Bottegone sono da applausi

Le squadre pistoiesi di C e D volano. In C femminile, la capolista Blu Volley Quarrata passa 3-1 (18-25, 25-23, 25-22, 25-21) sull’ostico campo di Pescia: ha 10 punti di vantaggio su Signa seconda, 11 su FucecchioSanta Croce e ben 16 sullo stesso Pescia. Una marcia irresistibile. Il Volley Aglianese espugna Empoli: Sofia Quadrino e compagne hanno ragione 3-0 (16, 14, 21 i parziali) della Toyota Scotti 2.0 dopo una prova convincente. "La formazione ha fatto bene nei primi due set – dice Targioni –. Nel terzo, ci siamo complicati un po’ la vita. Missione compiuta", le parole di coach Marco Targioni. Neroverdi seste in classifica a 25, a -1 dal quinto posto. In D "gentil sesso", nuovo 3-0 (16, 14, 21) di Bottegone: stavolta ne ha fatto le spese il System Lucca. Bottegone al comando della graduatoria con 42 punti: +2 su Porcari, +3 su Calenzano. "Abbiamo vendicato l’unica sconfitta subita all’andata e siamo primi con merito",il diesse Luigi Speciale. La sorpresa arriva da Marina di Grosseto, ove la Zona Mazzoni ha ceduto di schianto: 3-0 (12, 18,. 22). (G.B.)