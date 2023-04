Agliana - Quarrata, derby infinito

Una vittoria preziosa, conquistata a caro prezzo. La 15a e ultima giornata della regular season del campionato di serie C Gold ha visto il successo, 88-83, dell’Endiasfalti Agliana sul Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, nel derby disputato al Pala Capitini di Agliana. Dopo aver perso Francesco Nesi nella gara contro Legnaia (in seguito a una smanacciata avversaria, quattro punti alla pupilla e frattura dello zigomo per lo sfortunato atleta), Agliana perde anche Francesco Tuci: rottura del tendine d’Achille (infortunio già subito all’altra gamba) nel quarto tempo. In virtù di quest’affermazione, Agliana finisce il torneo in ottava posizione con 32 punti, mentre Quarrata è nono a 30: nel primo turno dei playoff, ancora derby tra Agliana e Quarrata, con la prima che avrà il vantaggio di giocare l’esordio e l’eventuale bella davanti al pubblico amico. Nel 12° turno di ritorno del torneo di serie C Silver, la Libertas Montale ha ceduto 68-64 in casa alla Laurenziana Firenze. A tre giornate dal termine, Montale è terz’ultimo a quota 10. Un bel derby, quello tra Agliana e Quarrata, che per la prima volta da un paio di stagioni a questa parte ha premiato i padroni di casa. Una vittoria fortemente voluta da Agliana con cuore e tecnica, macchiata solo dalla "malasuerte". Tranne i primi 10 minuti di gioco, la partita è stata equilibrata. Sotto anche di 15 lunghezze, Quarrata ha rimontato sino a mettere la testa avanti a inizio ripresa. Nel finale ha prevalso la maggiore lucidità dei neroverdi. Intanto, la società del presidente Gino Giuntini ha rivolto un grosso in bocca al lupo allo sfortunato Tuci. Agliana: Mucci 0, Bruno 16, Zita 16, Cinalli 3, Razzoli 17, Nieri (k) 11, Tuci 4, Bonistalli 2, Cannone 3, Tommei 16. Quarrata: Balducci 18, Mazzullo 2, Cantre’ 0, Falaschi 2, Rossi 21, Federico Regoli n.e., Riccio 20, Calugi 6, Francesco Regoli 2, Mastiatsa 12.

Gianluca Barni