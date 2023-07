Agliana mette nero su bianco un grande ritorno L’ala Emanuele Rossi riabbraccia i neroverdi

Colpo grosso della Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti. La dirigenza neroverde ha ingaggiato Emanuele Rossi per il prossimo campionato di serie C. Un grande ritorno quello di Rossi, ala di 198 centimetri di scuola-Pistoia Basket, che ha mosso ad Agliana i primi passi nei campionati senior, prima di passare a Bottegone e ritagliarsi un ruolo da protagonista nei tornei di serie C e B. Sceso in C Gold a Montale, ha proseguito nei quattro anni successivi con la maglia della Pallacanestro Agliana in C Gold, consacrandosi come uno dei più forti della categoria, rimanendo costantemente uno dei migliori marcatori del campionato. Dopo una parentesi di due stagioni a Quarrata, nelle quali solo un brutto infortunio al ginocchio è riuscito a fermarlo, Rossi è tornato… a casa. "Sono molto contento di tornare ad Agliana. Conosco bene l’ambiente, i ragazzi, la società e sono sicuro che potremo toglierci grandissime soddisfazioni", sostiene l’atleta. "Siamo felici che Rossi sia tornato a casa", dicono in coro il diesse Claudio Occupati e il presidente Simone Caramelli.

G.B.