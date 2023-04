Agliana espugna Siena E’ sorpasso su Quarrata

Sorpasso sui "cugini". Espugnando il parquet della Mens Sana 1871 Siena (97-88), l’Endiasfalti Agliana ha operato il sorpasso in classifica ai danni del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, battuto 82-74 al PalaMelo della città del mobile dall’NBA Altopascio. Agliana riprende Quarrata a 28 punti, ma lo scavalca nella griglia dei playoff. Questo il responso della 12a giornata di ritorno della regular season del campionato di serie C Gold. Nel 10° turno di ritorno di C Silver, netta sconfitta interna della Libertas Montale (71-52) con la Pallacanestro Campi Bisenzio. Montale resta al terz’ultimo posto della graduatoria con 8 punti. A Siena, Agliana cercava la continuità di gioco e risultati dopo la prestazione da incorniciare con Castelfiorentino. A fine partita ha conquistato due punti d’oro, frutto di una delle più belle partite della stagione. Brutta prestazione e conseguente k.o. di Quarrata. La giornata sfortunata è stata completata dall’infortunio alla caviglia occorso a capitan Francesco Falaschi.