Agliana e Quarrata vanno "ko" Libertas Montale batte la capolista

Nella giornata in cui la Libertas Montale supera 81-80 dopo un tempo supplementare la capolista Cus Pisa, portandosi al terz’ultimo posto della classifica del torneo di serie C Silver con 8 punti, soccombono Endiasfalti Agliana e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata in C Gold. Agliana crolla 73-56 ad Altopascio, fermandosi ancora fuori casa. Lontano dal Pala Capitini, i neroverdi non riescono a trovare la continuità di risultati e, di gioco. Si interrompe anche la striscia positiva di Quarrata. Dopo due vittorie consecutive, i mobilieri devono cedere il passo allo Spezia: al PalaMelo finisce 91-82 per i liguri, abili a rimontare. La compagine allenata da Alberto Tonfoni paga invece la giornata storta di alcuni elementi e una ripresa nella quale non riesce a tenere il passo. Agliana scende all’8° posto con 20 punti; stessi punti, ma 9° posizione per Quarrata. Tabellino Endiasfalti: Zita 2, Tommei 3, Bruno 10, Mucci, Cannone, Bonistalli 6, Nieri 11, Cinalli 4, Nesi 11, Razzoli, Tuci 9, Bibaj 0. Tabellino Quarrata: Zucconi, Balducci 22, Cantrè, Falaschi, Rossi 22, Federico Regoli 21, Frati, Riccio 7, Frangioni, Calugi 2, Francesco Regoli 3, Mustiatsa 5. "Spezia ha meritato la vittoria. Abbiamo fatto un passo indietro a livello tecnico rispetto alle ultime due volte",dice Tonfoni.

Gianluca Barni