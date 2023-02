Agliana e Quarrata scendono in campo

Punti pesanti. La regular season dei tornei di serie C Gold e Silver entra nella fase decisiva: i punti in palio si fanno d’oro. La prima delle nostre squadre a scendere in campo sarà oggi, a partire dalle 19 alla palestra di Via Coppi a Montale, la Libertas (6 punti): affronterà il Cus Pisa primo della classe a 30, per il quarto turno di ritorno della C Silver. Domani, per la quinta giornata di ritorno della C Gold, in campo dalle 18 sia l’Endiasfalti Agliana ad Altopascio sia il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, al PalaMelo della città del mobile con lo Spezia Basket Club. Agliana, ottava in classifica a 20, cercherà i 2 punti ad Altopascio, contro l’NBA decimo con 14. Sfida tra la nona a 20, Quarrata, e la sesta a 24, Spezia. Intanto i mobilieri dovrebbero recuperare la trasferta di Siena con la Mens Sana mercoledì primo marzo.

Gianluca Barni