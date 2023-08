Agliana e Quarrata insieme Con il Blu che sogna la B

Assieme nel girone B da 11 squadre. Il Comitato regionale Fipav (Federazione italiana pallavolo) ha comunicato la composizione dei raggruppamenti del prossimo torneo di serie C: Volley Aglianese e Blu Volley Quarrata saranno assieme anche nella prossima stagione. Se la vedranno nel girone B con altri nove avversari. Vediamoli nello specifico: la formazione neroverde, allenata da Marco Targioni, e quella mobiliera, guidata da Davide Torracchi e che spasima per riappropriarsi della serie B nazionale, si confronteranno con Firenze Ovest Pallavolo, Timenet Empoli Pallavolo, Pallavolo Fucecchio, Volley Club Le Signe, Cip Ghizzani Castelfiorentino, Montelupo, Punto Sport Volley Poggio a Caiano, Tema Project Calenzano e Montebianco Volley Pieve a Nievole. Grande esclusa del girone – ed è difficile da spiegare – l’ambiziosa Pallavolo Delfino Pescia, finita nel raggruppamento C, quello del mare. Attenzione: il "B" non sarà un girone semplice: numerose le compagini competitive, alcune "autentici trabocchetti". Segnaliamo Poggio a Caiano pieno di ex giocatrici del Volley Aglianese e Calenzano di coach Federico Guidi, un nome importante ad Agliana e dintorni che, da buon ex, avrà il dente avvelenato. E se l’Aglianese punterà ancora una volta sulle giovani, Quarrata di patron Stefano Ostento vuole un’unica cosa: la promozione in B2.

Gianluca Barni