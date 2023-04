Agliana e Quarrata Che inizi lo show

Un fine settimana decisivo. Questa sera – dalle 19 alla palestra Coppi di Montale – Libertas Montale contro Laurenziana Firenze per la 12a giornata del campionato di serie C Silver (quattordicesima contro nona in classifica), domani dalle 18 al Pala Capitini di Agliana il derby, decisivo per stabilire l’ottava e la nona (e dunque il fattore campo) della griglia dei playoff, tra Endiasfalti Agliana e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori, valida per il 15° e ultimo turno del torneo di C Gold (al momento squadre appaiate a 30). Sarà il primo derby di una lunga serie, perché nella prima fase dei playoff ce ne attendono altri possibili 5 (si passa con 3 vittorie). Curiosità: negli ultimi 3 derby, altrettante vittorie delle formazioni che giocavano in trasferta. Roster al completo per Quarrata, dato in ripresa. Sarà un cocktail di emozioni, difficile da spiegare per la rivalità ma anche le tante amicizie che legano le due società".

Gianluca Barni