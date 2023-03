Agliana e Dany, ripartenza cercasi

Tutte, eccezionalmente, di domenica. Le nostre squadre di C Gold e Silver saranno impegnate domani. Per l’11a giornata del campionato di serie C Gold, dalle 18 a Siena Virtus - Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, incontro tra sesta in classifica a 32 e l’ottava a 26; al Pala Capitini Endiasfalti Agliana - ABC Castelfiorentino, sfida fra la nona a 24 e la terza a 36. Per il nono turno del torneo di serie C Silver, dalle 18 a Carrara Audax - Libertas Montale, gara tra la decima a 22 e la terz’ultima a quota 8. Quarrata sarà al gran completo per la trasferta senese: motivato e desideroso di fare il colpaccio. "Agliana è pronta ad affrontare questo difficile calendario, che le sta mettendo di fronte consecutivamente le big – fanno sapere da casa neroverde –. Adesso arriva Castelfiorentino, una formazione davvero completa. Un roster lungo, con tantissimi punti nelle mani. Vogliamo giocarcela fino alla sirena".