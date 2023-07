Agliana cala il poker nel settore giovanile

Un poker d’allenatori per formare i futuri cestisti della prima squadra. La Pallacanestro Agliana 2000 del presidente Simone Caramelli si prepara alla prossima stagione svelando i nomi che comporranno lo staff tecnico alla guida del settore giovanile: il giusto mix tra coach giovani ed esperti. Il nuovo arrivato è un volto conosciuto della pallacanestro pistoiese: Lorenzo Becciani, che dopo aver già provato l’ambiente neroverde in passato, torna ad Agliana come capo allenatore della formazione U17 silver. La prima conferma, invece, riguarda Francesco Federighi. Federighi continuerà il proprio percorso con il gruppo affidatogli negli anni passati, U15 Silver. Altra conferma importante è quella di Simone Allegri. L’attuale responsabile del settore minibasket neroverde prenderà sotto la sua ala protettiva il gruppo U13. Dulcis in fundo, la riconferma di Tommaso Chetoni. Sarà il nuovo responsabile della U17 Gold.