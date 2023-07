Agliana, arriva Catalano Preso dall’Olimpia Legnaia

Nuovo volto alla Pallacanestro Agliana 2000, sponsorizzata Endiasfalti. La società presieduta da Simone Caramelli ha raggiunto l’accordo economico con Daniel Catalano per la prossima stagione. Catalano, guardia classe ’98 proveniente dall’Olimpia Legnaia, è il quarto colpo di mercato per la prossima C unica. Durante la sua carriera ha vestito le maglie di Prato in Promozione, Quarrata in C Silver e Campi Bisenzio in serie D per poi passare le ultime due stagioni a Legnaia in C Gold. Nonostante la giovane età, l’atleta ha un bagaglio tecnico eccellente, nonché esperienza in questa categoria. Un giocatore che può ricoprire il ruolo di duetre molto bene nelle sue varie sfaccettature, sapendo attaccare il ferro con un ottimo primo passo, ma anche tirare dalla lunga distanza. Un fisico e una velocità notevoli, che gli permettono di dare un notevole contributo anche in fase difensiva. "Sono felice di entrare a far parte del nuovo progetto della Pallacanestro Agliana – le prime parole del cestista –. Incontrerò volti familiari come coach Gambassi e il team manager Claudio Piccioli, con i quali ho condiviso sensazioni positive e voglia di far bene in vista di questo nuovo anno. Ringrazio la società per la fiducia datami, che cercherò di ripagare in campo. Mi auguro di trovare una tifoseria pronta a sostenerci a ogni partita. Forza Agliana!".

Gianluca Barni