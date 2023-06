Adesso è ufficiale: Giulio Iozzelli sbarca a Cento Biennale per il nuovo general manager degli emiliani

Lunedì è stato il giorno dell’annuncio, anche se la notizia era già nota da un po’: Giulio Iozzelli si è legato alla Benedetto XIV Cento per due anni e sarà il general manager da cui riparte il progetto centese, all’indomani della separazione da Ivan Belletti. Un bel colpo per la società di Gianni Fava, perchè la carriera di Iozzelli è sotto gli occhi di tutti, così come i risultati raggiunti. L’ex gm del Pistoia Basket 2000 è già al lavoro, con la priorità ovviamente sulla questione allenatore. Matteo Mecacci è il candidato numero uno: la società emiliana gli ha da tempo proposto un rinnovo pluriennale, ma il coach ancora non ha sciolto le riserve. Le parti non dovrebbero in ogni caso essere lontane, ed ora anche l’insediamento del nuovo general manager potrebbe aiutare a mettere dei punti fermi. Ma torniamo a Iozzelli, pistoiese classe 1964, con un’esperienza più che trentennale nel campo del management sportivo: dal 1991 è stato team manager prima e direttore sportivo poi dell’Olimpia Pistoia, che ha partecipato a diversi campionati di serie A1 qualificandosi anche per la Coppa Korac nella stagione 1996-97. Dopo una parentesi nel mondo del calcio con quattro stagioni alla Pistoiese, è ritornato al Pistoia Basket con cui ha conquistato due promozioni (dalla B alla A2 e dalla A2 alla A1), con in squadra tra l’altro il centese Riccardo Cortese, ricoprendo, tra gli altri, i ruoli di responsabile dell’area tecnica e direttore generale. Ultima esperienza a Chiusi, dal 2020, nel ruolo di direttore sportivo.

Mauro Paterlini