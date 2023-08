"Addio dopo 11 anni: La Fenice e Caramelli lasciano il Pistoia Volley"

Estate di grandi cambiamenti al Pistoia Volley La Fenice. Come da noi anticipato, lascia il club presieduto da Luciana Faralli anche il co-fondatore Claudio Caramelli, il tecnico che tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta del secolo scorso contribuì a portare il Centro Pallavolo Femminile, e di conseguenza Pistoia, in serie A2. Impresa mai più ripetuta, ma che l’ha reso popolare in Toscana (e non solo). La dirigenza fuxiablu l’ha salutato con un post sui social. "Un saluto speciale va al direttore tecnico nonché coach delle nostre Prima Divisione, Under 16 e Under 14, Claudio Caramelli, che dopo 11 anni decide di separarsi dal progetto della Fenice, nata con lui nel 2012. Tutta la società a malincuore accetta la sua decisione e gli augura buona vita. Siamo orgogliosi di quello che ha fatto in questi anni e lo ringraziamo per la sua professionalità, la sua disponibilità e la sua sapienza, soprattutto dedicata al nostro settore giovanile.Grazie coach Caramelli, resterai sempre il nostro Guru. Arrivederci". Vedremo chi gli subentrerà (non facile compito: Caramelli era ben più di un allenatore in seno al club).

In attesa di saperne di più sul primo sponsor (sarà ancora l’ABC Ricami?), è stato diramato il calendario della serie B2 nazionale. La Fenice esordirà in casa sabato 7 ottobre, con inizio alle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia: avversario, l’Us Arbor Interclays Reggio Emilia. Prima trasferta il sabato successivo a Seravezza, in provincia di Lucca: dalle 18, sfida al VP Volley Canniccia. Il derby a Prato alla decima giornata il 9 dicembre, seguito da due gare casalinghe inframezzate dalle festività natalizie (16 dicembre contro la Trestina, 13 gennaio con il Fos Wimore Cvr Reggio Emilia). Chiusura del girone d’andata prevista per il 20 gennaio a Scandicci, inizio del ritorno il 10 febbraio a Reggio Emilia, pausa pasquale il 30 e 31 marzo, fine della regular season l’11 maggio in casa con Scandicci.

Gianluca Barni