Abc Ricami battuto ma può sperare

L’Abc Ricami Pistoia soccombe 3-1 (25-20, 25-18, 22-25, 25-22) a Pontedera contro l’Ambra Cavallini seconda della classe, ma in virtù della concomitante sconfitta di Polverigi a Potenza Picena (3-0) resta appaiata alla formazione marchigiana a 41 punti, in lotta per la quinta piazza finale quando mancano tre turni alla fine della regular season del girone G del campionato femminile nazionale di serie B2. Coach Davide Ribechini ha schierato inizialmente Betti al palleggio, Pieraccioni opposta, Martone e capitan Massaro centrali, Mannucci e Mantellassi schiacciatrici, Miccoli e Orlandi liberi. "Si tratta di una sconfitta che è stata accolta quasi come una vittoria, perché la squadra ha affrontato il confronto a viso aperto e a testa alta contro rivali che si giocheranno la promozione in B1. Forse è stata la nostra miglior prestazione in trasferta di questo campionato. Il merito è di tutto il gruppo, che ha approcciato nel migliore dei modi la gara, come se fosse una finale".