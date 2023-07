Abbonamenti, ultimi giorni per la seconda fase

Prosegue fino al 29 luglio la seconda fase della campagna abbonamenti del Pistoia Basket per la stagione 202324. Per sottoscrivere la tessera possono recarsi nella sala stampa del PalaCarrara, con ingresso dal lato Curva Pistoia, tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30 e il sabato dalle 10.30 alle 12.30. Inoltre il giovedì sera, dalle 21.30 alle 23.30, in occasione dei "percorsi notturni" con lo shopping serale nel centro città, è stata allestita una postazione per l’emissione delle tessere anche a La Degna Tana in piazza della Sala

"Siamo l’unica squadra toscana che prenderà parte alla prossima Serie A e vogliamo aprirci a tutta la regione – fa sapere la società – ecco perché l’abbonamento si può acquistare online, anche nel mese di agosto, su www.etes.it". Per prezzi, agevolazioni e modalità di acquisto è possibile consultare il sito web del club biancorosso.