Abbonamenti Estra Pistoia Pausa estiva a quota 850

Arrivati al termine della prima parte della seconda fase della campagna abbonamenti "Insieme nella galAssia", il Pistoia Basket ringrazia i tifosi che in queste settimane hanno sottoscritto la tessera, sia recandosi al punto approntato al PalaCarrara che acquistandolo online su www.etes.it. Ma quanti, esattamente? Nella nota diffusa dalla società il numero non c’è, ma si spiega che "il dato ufficiale al 29 luglio parla di un incremento del 150% di acquisto da parte dei tifosi rispetto allo scorso anno". Considerando che nel 202223 la seconda fase fu chiusa a 334 tessere, verosimilmente la campagna abbonamenti attuale dovrebbe aver toccato quota 850. "Un segnale importante in vista della partenza della stagione 202324 di LBA che si aprirà, per le partite casalinghe, l’8 ottobre prossimo contro Dolomiti Energia Trentino", aggiunge il club. "Arrivati a fine luglio non posso che ringraziare tutti i tifosi e la città per questo importante obiettivo che abbiamo raggiunto – commenta il direttore generale di Estra Pistoia, Ettore Saracca – colgo l’occasione per augurare buone vacanze al popolo biancorosso con l’auspicio che, con la ripartenza della campagna abbonamenti da settembre e la squadra oramai completata, ci possa essere un ulteriore impulso arrivando così ad un risultato straordinario che possa farci avere, ogni domenica, una vera bolgia al PalaCarrara". Nel frattempo continua a rimanere attiva la vendita online su www.etes.it