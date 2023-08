75esima Coppa Diddi Ciclismo: Reso noto il percorso ad Agliana

Con una riunione svoltasi a Pistoia con i dirigenti della Provincia, è stato ufficializzato il percorso della prossima Coppa Dido Diddi per allievi ad Agliana in programma domenica 3 settembre. E’ stato confermato dopo qualche apprensione nelle settimane scorse lo stesso tracciato degli ultimi anni, con i giri iniziali attorno ad Agliana, quindi la salita di San Baronto dal versante pistoiese e quindi la stessa asperità da quello di Vinci. L’edizione delle nozze di platino, sarà un’edizione stellare, dedicata a un bel campione del ciclismo nonché apprezzato direttore sportivo come è stato Fabrizio Fabbri. Una corsa che non ha imitazioni e che conta tanti amici e collaboratori a renderla sempre attraente sotto la regìa del G.S. Dino Diddi presieduto da Claudio Taffini con il vice Andrea Acciai e il direttore generale Franco Vettori. L’apporto del comune di Agliana è di fondamentale importanza per il sostegno economico e la vicinanza, così come quello degli sponsor dalla TSI Montale, alla Tessitura GTB Agliana, la Farcom Pistoia e Mutua Alta Toscana. Ci sono poi gli enti patrocinatori, le Associazioni, i numerosi collaboratori ed i volontari, senza il quale la gara non si potrebbe svolgere. Al via i migliori atleti italiani di categoria, con i due Campioni Italiani, quello della prova in linea Edoardo Caresia e quello della cronometro Alessio Magagnotti, entrambi trentini e della stessa società, la Forti e Veloci, ed ancora alcuni tricolori della pista, diversi campioni regionali, ad iniziare da quello toscano Niccolò Iacchi. Ci sarà poi la novità della presenza di una rappresentativa belga e dell’Alto AdigeSud Tirol, la Nazionale della Slovenia, la rappresentativa ucraina, la Pogi UAE Generali squadra slovena del campionissimo Tadej Pogacar guidata da suo padre. Quanto alle squadre regionali al via Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Sicilia. Nella Coppa Dino Diddi, una splendida vetrina, c’è tutto ed è il pregio più bello.

Antonio Mannori