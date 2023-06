70 anni di lotta e di... Avanguardia Che festa per il sodalizio cittadino

Un bagno di folla. L’Avanguardia ha festeggiato i suoi primi 70 anni tra la gente: così, come ha sempre fatto nel corso della sua lunga storia sportiva, da sempre griffata Renzo Corsini. Una società del popolo, per il popolo. Quattro serate di giugno per un migliaio di persone allo storico Frascari (o Boario che dir si voglia). Un po’ ad assistere a tornei di calcio tra ragazzi e bambini, dai 7 ai 13 anni d’età, un po’ per far festa augurandosi di poter raddoppiare la propria vita (tra settant’anni, ci raccomandiamo, tutti presenti: ci state?). "È stata una festa semplice, ma splendida – afferma Milena Corsini, la figlia di Renzo, oggi responsabile della comunicazione e dei progetti sociali –: ricca di idee e contenuti. Non siamo poveri di risorse: magari non abbiamo i denari di altri, ma tante energie in più di molti". Proprio così: e Milena, ex pallavolista dal braccio pesante, è una tosta, ma sensibile. Sa dove colpire, quando intende farlo, ma è dolce, dolcissima nel difendere la creatura di suo babbo e dei suoi amici di gioventù.

"Siamo rimasti soddisfatti e ringraziamo delle presenze dei giovani calciatori di ben 16 sodalizi, della città e della provincia pistoiese – riprende il filo del discorso –, dei loro familiari, di parenti e amici. E poi di quella del presidente della Federazione regionale, Paolo Mangini, del delegato provinciale del CONI di Pistoia, Stefano Riccomi, di Roberto D’Ambrosio, numero uno della Figc pistoiese. Grazie alla partecipazione della famiglia Vannucci, da Vannino a Tommaso passando per Sabrina Giacobazzi; del nostro ex allievo, Davide Lucarelli, oggi nello staff tecnico del Milan di Stefano Pioli; dei responsabili della Banca Alta Toscana, di Lorenzo Tempesti, del presentatore ex giocatore Fausto Livi, di Paolo Bartolini, dei rappresentanti dei mass media locali, del co-fondatore Graziano Tesi e di tanti altri".

"Un’adesione importante anche da parte del mondo politico: se il Comune ha inviato a rappresentarlo l’assessore al Governo del Territorio, Leonardo Cialdi, l’opposizione ha visto in prima fila Federica Fratoni. I proprietari della Taverna Gargantuà di Pistoia ci hanno fatto sapere di sostenere volentieri il diritto allo sport dei bimbi. Forse qualcuno non pensava che potessimo avere un così grosso riscontro: il popolo rossonero c’è e ci ha emozionato. Il più grande patrimonio dell’Avanguardia è quello umano. La festa è il punto di una nuova partenza: l’obiettivo è quello di diventare un centro regionale di progetti in ambito socio-sportivo. In questi due anni abbiamo partecipato al Premio Far.com, al ’Mondonico’, ci siamo dati da fare come mai. Col cuore e la passione vinceremo le nostre sfide, anche a dispetto di chi vorrebbe arrestare la nostra corsa. No – conclude Corsini – , non ci fermeranno".

Gianluca Barni