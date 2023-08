10km Nuoto: Gabbrielleschi nella Senna per la Coppa del Mondo

Coppa del Mondo con suspense. La terza tappa 2023 del fondo iridato, in cartellone a Parigi, si trasforma: programmata in due giorni, sabato e domenica, è stata rimodellata: si gareggerà soltanto oggi per l’acqua non propriamente brillante (adoperiamo un eufemismo) della Senna, campo di gara anche dell’Olimpiade dell’anno prossimo. La 10 chilometri femminile in acque libere prenderà quindi avvio alle 7.30 di stamani: al via, 4 azzurre: Giulia Gabbrielleschi, Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci e Arianna Bridi. Nello staff tecnico azzurro, con il coordinatore tecnico del settore Stefano Rubaudo, anche l’allenatore di Giulia, il deus ex machina della Nuotatori Pistoiesi Massimiliano Lombardi. La prova, che potrebbe rappresentare il riscatto di Gabbrielleschi dopo la delusione rimediata al Mondiale di Fukuoka, è stata quindi in forte dubbio di svolgimento. Gli atleti, sono stati avvisati all’antivigilia della competizione che "a seguito delle recenti forti piogge a Parigi e dintorni, la qualità dell’acqua della Senna è scesa al di sotto degli standard accettabili.

Di conseguenza World Aquatics, in consultazione con il Comitato Organizzatore e con le autorità sanitarie pubbliche, ha deciso di annullare la sessione di allenamento nel fiume". I fondisti, non senza fastidio, si sono dovuti preparare nella piscina di Nogent Nautique. La notoria grandeur francese è stata, una tantum, scalfita dalle condizioni meteo. Intanto, rammentiamo che la 17a edizione della Coppa del Mondo di fondo prevede sei tappe: la prima si è svolta nel maggio scorso al Golfo degli Aranci, in Sardegna, la seconda a Setubal in Portogallo (sempre a maggio). Le altre sono state fissate il 28 e 29 ottobre nel lago Riyue a Taiwan, il 4 e 5 novembre a Hong Kong, mentre la finale, con relativa cerimonia di premiazione, si terrà il 1° e 2 dicembre a Eilat, in Israele. Gabbrielleschi ci sarà: ci auguriamo da protagonista.

Gianluca Barni