Vasco Rossi in moto all'Abetone scherza: "Il nonno a zonzo"

Abetone (Pistoia), 4 agosto 2022 - Aveva esaltato la Toscana con il suo concerto di Firenze, una serata evento da sessantamila persone andata in scena lo scorso 3 giugno. E ora Vasco Rossi torna proprio in Toscana, ma stavolta un po' più al fresco, in Val di Luce, all'Abetone. E' lo stesso rocker a raccontare la sua vita fino al passo d'Annibale (1800 metri di quota).

Una gita in moto, a testimonianza della forma fisica ancora invidiabile per l'artista, che ama le due ruote. La partenza da Zocca e il giro appunto sull'Appennino. Un'escursione grazie alla quale Vasco si è ritemprato dopo le tante date del suo tour estivo. Non sono ovviamente mancati selfie con i fan. Molti non credevano ai propri occhi, vedendo Vasco tra rifugi e sentieri.

"Porta il nonno a zonzo", scrive Vasco su Facebook raccontando la gita e scherzando sulla sua età. Non sono poche le star e i vip che scelgono le bellezze naturalistiche toscane per le loro vacanze. Tra gli altri Rod Stewart, visto all'Elba, e Justin Bieber, che dopo il concerto tenuto a Lucca ha visitato Firenze.