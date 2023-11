Quarrata, task force al lavoro per recuperare dal fango i volumi dell'archivio comunale

Pistoia, 8 novembre 2023 - L’alluvione, col suo carico di acqua e fango, che ha colpito duramente la Toscana nei giorni scorsi ha fatto anche ingenti danni al patrimonio culturale e librario. «Stiamo recuperando il carteggio dell'archivio comunale di Quarrata, che risale anche al periodo preunitario: sono circa 120 metri lineari di documenti di importanza storica, perché risalgono alla metà del quindicesimo secolo». Così il maggiore Claudio Mauti, comandante del nucleo carabinieri tutela del patrimonio culturale di Firenze, al lavoro con la task force oggi alla biblioteca comunale di Quarrata, in provincia di Pistoia, dove la quasi totalità del patrimonio archivistico è stato sommerso da acqua e fango nel corso dell'evento alluvionale la notte tra il 2 e il 3 novembre. L'archivio storico del Comune di Quarrata, ubicato presso la biblioteca multimediale, conserva sia documentazione preunitaria di grande rilevanza, prodotta dalle antiche istituzioni preposte all'amministrazione di questo territorio, sia i documenti del Comune sorto all'indomani dell'unificazione amministrativa del Regno d'Italia. Sottoposto negli anni novanta ad operazioni di riordinamento, l'archivio dispone di un inventario a stampa. Presso l'Archivio di Stato di Pistoia sono invece conservati gli atti del Podestà di Tizzana, antica denominazione del comune, e i documenti del cancelliere delle Podesterie di Pistoia, alla cui circoscrizione Quarrata apparteneva. «Stiamo recuperando tutto il materiale – aggiunge il comandante Claudio Mauti - che bisognerà poi congelare per poterlo preservare da muffe e altri agenti che potrebbero degradare l'opera, e poi la Sovrintendenza archivistica e bibliografica e i restauratori rimetteranno mano a questi beni per poterli poi reintegrare e salvaguardare, per quanto possibile». «Al momento - spiega il comandante del nucleo carabinieri tutela del patrimonio culturale di Firenze - questi beni sono bagnati, sono stati completamente sommersi da acqua e fango, quindi si può immaginare le loro condizioni, ma abbiamo delle professionalità che sicuramente faranno il possibile per recuperarli». Sono già stati individuati i siti dove verrà accolto tutto il materiale in attesa del restauro. «Sono dei container della protezione civile refrigerati - spiega ancora il maggiore Claudio Mauti, comandante del nucleo carabinieri tutela del patrimonio culturale di Firenze - all'interno dei quali verranno conservati in attesa del successivo restauro». Maurizio Costanzo