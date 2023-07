Prende a pugni un controllore di Autolinee Toscana: 16enne identificato e denunciato

Pistoia, 18 luglio 2023 - Aveva picchiato un controllore di Autolinee Toscana su un autobus a Pistoia e poi era scappato. L'autore dell'aggressione è stato identificato e denunciato dalla Polizia di Stato.

Nei giorni scorsi un dipendente di Autolinee Toscane, addetto al controllo dei biglietti, munito di apposita pettorina e targhetta di riconoscimento, era stato avvicinato in via XX Settembre da un ragazzo minorenne, il quale accusandolo di aver sanzionato la madre qualche giorno prima, lo aveva colpito al volto con un pugno, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 7 giorni dai sanitari del pronto soccorso.

Nonostante l'immediato intervento di personale della Polizia Ferroviaria, il ragazzo era riuscito a darsi alla fuga. Accertamenti successivi espletati a seguito della denuncia in Questura, confrontando i verbali elevati con le risultanze dell'ufficio anagrafe, hanno consentito di individuare quale presunto autore dell'aggressione un 16enne nato e residente a Pistoia con cittadinanza italiana. Successivi riscontri hanno confermato le responsabilità del ragazzo, che così è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni per i reati di lesioni, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

