Pistoia, donne Cgil contro l'assessore: "Post sessista"

Pistoia, 13 febbraio 2024 - I coordinamenti donna Cgil e Spi Cgil di Pistoia puntan

o il dito contro un post sulla pagina dell'assessore comunale pistoiese Alessio Bartolemei. Quest'ultimo, si evidenzia, avrebbe pubblicato sul suo profilo la foto di "rocce che ricordano l’organo sessuale femminile e una frase che sicuramente l'assessore ha ritenuto meritevole di essere espressa e condivisa nella piazza virtuale". La foto in questione si riferisce alla grotta di Utroba, in Bulgaria.

"Ci sono grotte il cui ingresso riconduce subito al concetto di madre natura" ha scritto. "Le parole sono importanti – spiegano le donne Cgil pistoiese in una nota - ed è importante l'uso che se ne fa e quello che vediamo, quotidianamente, è che le donne sono destinatarie di numerose parole manchevoli di rispetto, che mirano a schernirle, sminuirle, oggettivizzarle misurando e commentando ogni centimetro dei loro corpi".

"Vogliamo esprimere tutto il nostro disgusto - aggiungono - per affermazioni, post e commenti come quelli di Bartolomei che sono ancora più gravi perché vengono espresse da un rappresentante delle istituzioni. Il derubricare fatti come questo a mere goliardate non fa che aggravare il problema. Se non si capisce che i commenti sessisti, il cat calling, i giudizi non richiesti sui nostri corpi costituiscono l'humus nel quale la cultura dello stupro e della violenza sulle donne cresce e produce ogni giorno vittime, significa che si è responsabili in prima persona di ciascun delle violenze citate. Non speriamo che l'assessore Bartolomei possa comprendere tutto questo ma gli chiediamo di avere almeno un briciolo di rispetto per l'Istituzione che rappresenta e provi vergogna per quello che ha scritto".