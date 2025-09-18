Regionali Toscana, la lista di Tomasi riammessa a Pistoia

Pistoia, 18 settembre 2025 – Dopo ore di spasmodica attesa, il ribaltone è servito. Tornano a galla dopo una lunga apnea gli esponenti pistoiesi della lista civica «È ora!» che appoggia il candidato presidente della Regione Toscana di centrodestra, Alessandro Tomasi: la commissione regionale elettorale presso la Corte di appello di Firenze ha infatti riammesso la lista nella circoscrizione pistoiese.

Come noto, l’Ufficio centrale circoscrizionale per le elezioni del Tribunale di Pistoia, presieduto dal dottor Sergio Garofalo, aveva bocciato in prima e seconda istanza l’ammissione dei civici per Tomasi alla competizione per le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre prossimi. Ma adesso, oltre 48 ore dopo che i rappresentati di «È ora» avevano depositato il formale appello al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, il verdetto è stato ribaltato. La commissione si è presa tutto il tempo a disposizione per approfondire il caso e, alla fine, ha ascoltato le ragioni dei tomasiani in merito alle contestazioni che erano state avanzate dal tribunale pistoiese in relazione alle firme raccolte.