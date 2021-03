Pistoia, 31 marzo 2021 - Caterina Bini, pistoiese, è il nuovo sottosegretario nel ministro dei Rapporti con il Parlamento. L'ufficialità della nomina è arrivata nella serata di mercoledì 31 marzo. Il suo nome è circolato molto nelle ultime ore anche come capogruppo del Pd al Senato, poi andato all'onorevole Malpezzi. "Il mio ministro, Federico D'Incà, mi ha appena comunicato che su sua proposta, il Consiglio dei ministri mi ha nominato a sottosegretaria di stato per i rapporti con il Parlamento. Sono grata al mio partito per avermi proposto, al ministro D'Incà e al presidente Draghi per la fiducia che hanno riposto in me": così Caterina Bini su Facebook.

"Sento tutta la responsabilità di questo incarico - aggiunge - a cui mi propongo di adempiere con il massimo di impegno e di disponibilità, a servizio delle Istituzioni del mio Paese. Un pensiero di gratitudine e di affetto alla mia famiglia che mi ha insegnato i valori della partecipazione, del servizio alla comunità, della cittadinanza e un pensiero speciale alle amiche e agli amici che hanno condiviso con me questi anni di impegno politico".

Caterina Bini è la prima toscana del Pd nel Governo Draghi.

''Sono felice della nomina di Caterina Bini a sottosegretaria ai Rapporti con il Parlamento. È la prima toscana del Pd al governo e farà sicuramente benissimo'', scrive su Twitter il senatore Pd Andrea Marcucci. Senatrice del Partito Democratico, Caterina Bini ha 45 anni ed è sempre stata molto attiva politicamente nella zona di Pistoia. Laureata in Scienze politiche, ha un master in Organizzazione industriale delle Pubbliche utilità. Ha lavorato in una società di consulenza dove ha svolto attività di ricerca sociale.

Intanto, sempre per quanto riguarda le nomine toscane, Caterina Biti è stata nominata vicepresidente del gruppo del Senato del Pd. Fiorentina, classe 1976, Caterina Biti ha detto: «Stamani ho avuto l'onore di essere stata eletta vicepresidente del Gruppo dei Senatori PD. Grazie alla presidente Simona Malpezzi per aver fatto il mio nome e grazie soprattutto alle mie colleghe e ai miei colleghi, che hanno votato la composizione dell'Ufficio di Presidenza all'unanimità. Avverto forte la responsabilità, soprattutto in un momento così difficile; non mancherà anche questa volta il mettermi al servizio del gruppo e del Partito Democratico per provare ogni giorno a fare del nostro meglio per il Paese. Io ce la metterò tutta, con entusiasmo e libertà, come ho sempre fatto da tre anni a questa parte».