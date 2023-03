Pistoiese, niente verdetto sulla curva Nord: slitta ancora l’attesa riapertura

Una delle ultime immagini della curva Nord aperta, nel 2018 (archivio)

Pistoia, 25 marzo 2023 – Dovranno aspettare ancora qualche giorno i tifosi della Pistoiese per sapere se, prima della fine del campionato di Serie D con la squadra al comando del proprio girone dopo una strepitosa rimonta nei confronti della Giana Erminio, potranno tornare sui gradoni della curva Nord oppure ci sarà da aspettare la prossima stagione e rimanere confinati nel settore "Orange" in tribuna laterale Ovest per altre tre partite. Dopo che l’Us aveva anticipato la presenza, allo stadio "Melani", della Commissione di vigilanza per gli eventi pubblici nella giornata di giovedì, si è scatenato il tam-tam sui social (e non solo) alla ricerca della risposta che, per ora, non è arrivata.

Dopo oltre cinque ore di riunione, infatti, le parti si sono riaggiornate alla prossima settimana per arrivare ad una soluzione che possa portare, si spera davvero, ad una riapertura che dovrebbe essere prevista per un massimo di 2000 spettatori (ampiamente sufficienti per la serie D e per il seguito attuale della squadra arancione), comunque non al pieno della capienza complessiva del settore che salirebbe, solo in un s econdo momento, a poco meno di 3000 persone complessive. Resterebbero da sis temare, secondo quanto appreso, alcune prescrizioni poste dagli organi preposti da soddisfare prima di dare il via libera e, su questo fronte, si stanno concentrando gli interessi maggiori.

Fra questi , aspetto da non dimenticare, anche la riattivazione dei tornelli di accesso alla struttura che sono chiusi e non funzionanti oramai da cinque anni oltre ad altri dettagli che sono sotto osservazione per poter co nsiderare i lavori davvero completi. E’ evidente, comunque, che non ci sar anno in ogni caso i tempi tecnici per poter pensare di rivedere i tifosi in curva Nord (c’è poi da attivare le vie di fuga, gli steward presenti, la biglietteria, la prevendita) per la partita del 2 aprile contro il Lentigione: se ci sarà l’ok, come tutti si augurano, l’occasione giusta potrebbe esserci il 16 aprile contro la Sammaurese, penultima gara casalinga del girone D di serie D.

Da lì rimarrebbe soltanto l’ultima casalinga contro il Ravenna a fine aprile: date che sembrano possibili da sfruttare, salvo imprevisti che potrebbero spuntare fuori all’inizio della prossima settimana. Magari anche per festeggiare un traguardo sportivo importante, anche se su questo aspetto occorre fare tutti gli scongiuri del caso.

red.pt