Pistoia, a Corrado Augias il Premio internazionale Dialoghi

Pistoia, 26 maggio 2024 – A Corrado Augias il Premio Internazionale Dialoghi di Pistoia, giunto alla settima edizione. Il riconoscimento durante il festival dedicato all'antropologia contemporanea, arrivato al suo 15esimo anno, ideato e diretto da Giulia Cogoli e promosso dalla Fondazione Caript e dal Comune di Pistoia, e che si avvia alla conclusione. L'appuntamento è per il prossimo anno, dal 23 al 25 maggio 2025.

Anche quest'anno i Dialoghi hanno fatto registrare il tutto esaurito, raccogliendo grande partecipazione e interesse per i 29 appuntamenti in programma. Affollate anche le 18 attività pensate da Benedetta Ursino, per far scoprire a bambini e bambine il cibo e la capacità di attivare l'immaginazione e la creatività.

Il festival ha attirato nomi importanti del panorama culturale italiano: da Michela Marzano, che ha tenuto la lezione inaugurale, a Corrado Augias. E ancora la grande cucina stellata, con la chef Cristina Bowerman; le riflessioni sulle correlazioni tra cibo e psiche, con Vittorio Lingiardi o quelle di Stefano Mancuso, per salvare il pianeta. Non sono mancati gli approfondimenti con antropologi dell'alimentazione, Elisabetta Moro, Marino Niola, Vito Teti e Gaia Cottino.

Infine spazio alla musica con il concerto di Paolo Fresu e Omar Sosa, e il reading musicale di Peppe Servillo e Natalio Luis Mangalavite.

Un’edizione che ha visto la partecipazione anche di un pubblico molto giovane, particolarmente sensibile e attento alle tematiche trattate, quali la prevenzione e la sostenibilità ambientale.