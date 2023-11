Pescia, si ribalta con l’auto e finisce nel bosco dopo un volo di 20 metri: ferito 88enne

Pescia (Pistoia), 12 novembre 2023 – Momenti di paura per un incidente stradale a Pescia, con un’auto che è sbandata, facendo un volo di 20 metri, finendo nel bosco dopo essersi ribaltata più volte. Il sinistro è avvenuto questa mattina, 12 novembre, intorno alle 11.45 e si è sfiorato il dramma. È stato allertato il distaccamento dei vigili del fuoco di Pescia, che si è diretto subito sul posto dell’incidente stradale, avvenuto in località Aramo, nella Svizzera pesciatina. Il conducente di una Fiat Panda , un uomo di 88 anni, per cause che sono ancora in via di accertamento, ha perso il controllo della sua auto ed è uscita fuori strada per circa venti metri sotto il piano stradale. La squadra dei vigili del fuoco, una volta arrivata sul posto , si è adoperata per liberare il conducente dalle lamiere della vettura, che è andata distrutta. In collaborazione con il personale del 118, il ferito è stato poi spinalizzato. Sono intervenuti anche i carabinieri. Per riportare l’uomo ferito sul piano stradale, la squadra dei vigili del fuoco, con l’ausilio di motoseghe e pennato, ha creato un percorso alternativo tra la vegetazione. Una volta sulla strada, il ferito è stato affidata alle cure del personale dell’automedica e della Misericordia di Pescia, che lo ha trasportato in codice giallo all’ospedale Cosma e Damiano. Maurizio Costanzo