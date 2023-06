Paura a Pistoia, incendio in una casa

Pistoia, 10 giugno 2023 - Attimi di paura si sono vissuti oggi, 10 giugno, a Pistoia, per un incendio che ha interessato una abitazione.

Ad andare a fuoco, molto probabilmente per cause di natura elettrica, sono state tre stanze della casa. I vigili del fuoco del Comando di Pistoia, della sede centrale, sono intervenuti quest'oggi per spegnere l'incendio che è avvenuto in una abitazione in via del Pillone, nella frazione di Ramini, nel comune di Pistoia.

All'arrivo della squadra dei vigili del fuoco, l'occupante aveva già lasciato l'abitazione in fiamme ed è stato preso in cura dal personale del 118 presente anch'esso sul luogo.

