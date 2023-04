Paura a Monsummano Terme, va a fuoco un ex locale pubblico in disuso

Monsummano Terme (Pistoia), 10 aprile 2023 - Attimi di paura questa mattina a Monsummano Terme. I Vigili del Fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti dalle 6.45 circa di questa mattina, lunedì10 aprile, in piazza IV novembre a Monsummano Terme per un incendio che ha coinvolto vecchio materiale e suppellettili varie all'interno di un ex locale pubblico in disuso. Su richiesta della Polizia Municipale che ha notato il fumo uscire dalle finestre, il personale dei Vigili del fuoco intervenuto ha provveduto all'estinzione dell'incendio, scongiurando la presenza di persone coinvolte. L'intervento si è concluso intorno alle ore 8.30. Sono in corso le indagini per risalire alle cause del rogo, che al momento risultano ancora da accertare. Maurizio Costanzo